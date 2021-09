Prefeito Eudes Miranda acompanha o plantio de 94 mudas em escolas públicas

Na última terça-feira, 31 de agosto e na quarta-feira, 1° de setembro, o “Projeto Vale Sustentável” em parceria com a Prefeitura de Guamaré realizou o plantio de 94 mudas frutíferas, em 10 escolas públicas localizadas na zona urbana e rural do respectivo município. A ação contou com a participação do prefeito Eudes Miranda, secretários de educação, meio ambiente, turismo, obras e agricultura.

A programação reuniu ainda diretores de escolas, professores, pais e alunos que participaram de forma ativa durante o plantio.

Para o coordenador Elisângelo Fernandes: “O plantio de árvores frutíferas nas escolas públicas trarão vários benefícios à comunidade escolar, como o embelezamento paisagístico, a diminuição da temperatura ambiente, além da produção de frutos que servirão para diversificar a dieta alimentar dos alunos melhorando assim a qualidade de vida da comunidade escolar”.

A arborização das escolas públicas contou com parceria da Prefeitura de Guamaré, que disponibilizou o hidrogel, polímero retentor de água, que permitirá que as mudas plantadas nesses espaços se desenvolvam de forma saudável, uma vez que incorporado ao solo esse produto permitirá que o sistema radicular das mudas extraia a quantidade de água necessária ao seu crescimento.

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, demonstrou satisfação nas diversas ações desenvolvidas na esfera municipal: “Essa parceria entre o Projeto Vale Sustentável, FETARN e Prefeitura de Guamaré está trazendo e vai trazer belos frutos. Estou muito feliz em saber que a nossa educação está se preocupando com o meio ambiente, com a nossa flora e com as pessoas. É com grande satisfação que recebemos esse presente do Projeto Vale Sustentável”.

O projeto é uma realização da Anea, com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental.