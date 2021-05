Prefeito Eudes Miranda acompanha obras de recuperação da RN 401

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, acompanhado do secretário de obras e serviços urbanos, Arthur Teixeira, acompanhou de perto as obras de recuperação da RN 401, que liga Guamaré a Baixa do Meio.

O trecho é de suma importância como via de integração entre a BR 406 e o Município de Guamaré. Trata-se de uma rodovia com aproximadamente 23 km de extensão, que se encontra com a malha asfáltica esburacada.

A RN é a única rodovia responsável por toda escoação de petróleo e gás, com diversos veículos de cargas pesadas com combustível, que sai do polo da Petrobrás com destino a Natal, e outros estados diariamente.

O trabalho na RN 401 está sendo executada em parceria com o governo do estado (DER), a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. O prefeito Eudes Miranda, está dando todo apoio necessário, pois ele entende que a rodovia é fundamental economicamente para o município.

