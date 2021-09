Prefeito Eudes Miranda assina termo de adesão para o Programa Digitaliza Brasil

O Programa Digitaliza Brasil, criado por intermédio de Portaria do MCom, institui a política pública para digitalização dos serviços de televisão. O prefeito Eudes Miranda assinou o termo de adesão ao projeto, formalizando a parceria do município com o Ministério das Comunicações.

A prefeitura vai receber os equipamentos de transmissão destinados à digitalização das estações analógicas em operação e, adicionalmente, a instalação de mais dois canais, um para a transmissão de conteúdos da EBC e outro para o conteúdo da Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas.

A instalação de toda a infraestrutura para a transmissão dos sinais digitais faz parte do pacote. Além disso, o programa vai distribuir kits de conversão do sinal analógico para o digital às famílias de baixa renda, integrantes do Cadastro Único, inclusive as beneficiárias do Programa Bolsa Família.

No termo de adesão, a prefeitura assumiu o compromisso de fornecer um local para a instalação da infraestrutura compartilhada, necessária para a operação do serviço digital, ficando responsável pela segurança, operação e manutenção da infraestrutura após a implantação.

Em Guamaré, a estação será montada na marginal da rodovia 401, próximo ao conjunto Paulo Bento. O projeto faz parte do processo de digitalização dos sinais de TV no país até 2023.