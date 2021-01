Prefeito Eudes Miranda assume compromisso de trabalho com profissionais da Assistência Social

Na tarde desta terça-feira (18/01), a Secretária Juliana Câmara, titular da pasta da Assistência Social no município de Guamaré, promoveu um encontro com a sua equipe de trabalho. O motivo da reunião foi para apresentar a estrutura administrativa da SEMAS, além de algumas metas de trabalho e estratégias para o ano de 2021.

Estiveram presentes, o secretário Adjunto André Bertoldo, Assessores, Diretores, Gerentes, Coordenadores e Chefes das áreas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, além de representantes dos setores de Administração e Orçamento e ainda da Habitação da SEMAS.

Durante o encontro, Juliana Câmara enfatizou o compromisso de fazer valer o direito daqueles que necessitam da política socioassistencial. “Temos muito trabalho pela frente e contamos com cada um de vocês para assegurar o direito social de nossos munícipes”, disse Juliana, após ressaltar que a principal meta é minimizar a vulnerabilidade social no município.

A tarde foi encerrada com a presença do Prefeito interino Eudes Miranda, que fez questão de cumprimentar a equipe da Assistência Social e também de reafirmar o compromisso do executivo, na garantia do acesso às políticas públicas na área social para a população mais vulnerável.

No encontro também foram apresentados os principais objetivos do SUAS e o seu funcionamento em âmbito municipal, como também os números de atendimentos, acompanhamentos e benefícios socioassistenciais do ano de 2020.

