Prefeito Eudes Miranda autoriza o pagamento antecipado dos servidores

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, autorizou a antecipação do pagamento do funcionalismo público referente ao mês de Agosto.

Os servidores municipais podem ter acesso às informações dos seus vencimentos em todos os terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, por meio do contracheque eletrônico.

O dinheiro já está disponível para saque.

Desde que o prefeito Eudes assumiu a prefeitura em janeiro de 2021, a folha de pagamento tem sido paga antecipadamente, antes do prazo limite.

Esta é uma determinação do prefeito que mostra seu compromisso com os servidores municipais. Antecipação dos vencimentos tornou-se uma rotina na atual.

A folha em dia garante aquecimento à economia e gera tranquilidade aos servidores públicos municipal.