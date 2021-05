Prefeito Eudes Miranda busca recursos para fortalecer projeto que cuida da pessoa idosa

O prefeito Eudes Miranda tem sido incansável na busca de recursos e projetos, que visam o desenvolvimento de Guamaré e o bem-estar da população. No início dessa semana, ele foi recebido em Natal pelo deputado federal Walter Alves, onde discutiu parcerias em prol do município.

Na agenda administrativa, onde estiveram presentes, a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara com o adjunto da pasta, André Bertoldo, o Procurador do Município, Mauro Rebouças e o vereador, Edinor Albuquerque, o chefe do executivo cobrou emendas para fortalecer o Projeto “Viver Melhor Escola do Amanhã”.

A iniciativa é focada no cuidado com a pessoa idosa, no que se refere a sua educação para uma vida de autonomia; instrumentalizando-os para que consigam lidar com situações do cotidiano, através da aprendizagem, com inclusão digital e alfabetização.

