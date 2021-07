Prefeito Eudes Miranda conhece proposta do grupo de trabalho que vai estudar a implantação do Polo Cloroquímico

A criação de um grupo de trabalho, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), para discutir a proposta de implantação de um Polo Cloroquímico no Estado, foi tema de uma reunião nesta quarta-feira, 14, entre prefeitos da região da Costa Branca, equipe técnica que estuda o projeto e a Governadora professora Fátima Bezerra, em Natal. O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda participou desse momento importante para a história do município.

“O Polo Cloroquímico é um projeto ousado e futurista, que vai alavancar as estatísticas de emprego e trazer mais renda para toda a região. Acreditamos que esse sonho é possível com a união de todos e ouvimos hoje da Governadora que o projeto é uma realidade e será implantado para a redenção econômica de Guamaré, que sofre os efeitos do desmonte da Petrobras no estado”, destacou o prefeito Eudes Miranda.

De acordo com a proposta, os municípios de Mossoró, Macau, Guamaré e Porto do Mangue viriam abrigar investimentos privados e instalações industriais para aproveitamento dos recursos naturais da região — sal e águas mães, minérios e petróleo —, em sete núcleos de produção: soda/cloro, magnésio, bromo, barrilha, ração mineral, fertilizantes, petroquímica.

Um Polo Cloroquímico e Industrial tem condições de produzir soda-cloro, ácido clorídrico, cloreto de vinila (PVC e CPVC), hipoclorito de sódio, cloropropeno (borracha Neoprene), cloroetanol (poliéster, acrilonitrila), cloropropanol, dicloroetano, hipoclorito de cálcio, percloroetileno, tricoloetileno, cloreto de alumínio, dióxido de cloro.

Esses insumos são utilizados por diversos setores da indústria como cerveja, xarope de milho, refino de açúcar, smartfones, fibra ótica, baterias, estabilizadores para plásticos, aceleradores de borracha, equipamentos médicos, tubulação, acessórios sanitários, isolamento elétrico, desinfetantes, mangueiras e vários outros.

O grupo de trabalho será formado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, prefeitos e secretários dos municípios que integram o projeto, além de representantes da Federação das Indústrias do RN (Fiern), idealizadores da proposta e possíveis investidores. “Porto, ferrovia, estradas, são infraestrutura necessária para viabilizar empreendimentos como esse. O Governo precisa de embasamento do ponto de vista técnico e econômico. Nosso Governo é do diálogo, responsável é transparente. Por isso a criação do grupo de trabalho para dar andamento aos estudos envolvendo representante das partes”, afirmou Fátima Bezerra.

Além do prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, o Secretário Jefferson Oliveira, da Indústria e Comércio, Mauro Rebouças, Procurador do Município e David Paulino, Secretário de Planejamento em Guamaré, participaram da reunião, onde estiveram presentes: o deputado estadual Souza Neto, prefeitos de Porto do Mangue, Antônio Faustino, de Macau, José Antônio de Menezes, a vereadora de Mossoró, Marleide Cunha; Vilmar Pereira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (Acim) e vice-presidente da Fiern, Maria Izabel Montenegro, vice-presidente da Acim, e o secretário de desenvolvimento econômico de Mossoró, Franklin Filgueira.

A proposta foi idealizada pelo economista e o consultor do Conselho Regional de Economia, Carlos Alberto Duarte Gomes, que fez explanação no auditório da Governadoria, em Natal.