Prefeito Eudes Miranda e comitiva visitam a CECAFES em Natal

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, acompanhado de uma comitiva, visitou neste sábado (05), a Central Estadual de Comercialização da Agricultura Familiar (CECAFES), em Natal, com objetivo de conhecer a experiência de gestão e organização por cooperativas da agricultura familiar, e a estrutura de funcionamento.

É desejo do prefeito implantar estrutura semelhante no município. O projeto deverá contar com o apoio das secretarias de Assistência Social, Agricultura, e a consultoria da FETARN. A Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara acompanhou a visita técnica.

