Prefeito Eudes Miranda e vereadores apresentam pleitos do município em Brasília

Na capital federal, onde participa esta semana da tradicional “Marcha dos Vereadores”, o prefeito Eudes Miranda une esforços, junto aos vereadores do município, para buscar investimentos que vão melhorar a qualidade de vida do cidadão guamareense.

Pleitos importantes, como a instalação de sinal de internet nas comunidades de Santa Maria 3, Lagoa Seca e Baixa do Meio e a inclusão de Guamaré no programa Wi-Fi Brasil foram entregues na Anatel e no Ministério das Comunicações.