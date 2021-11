Prefeito Eudes Miranda entrega a segunda arena poliesportiva construída em 300 dias de governo

Construída em uma área de pouco mais de 5 mil metros quadrados, a Arena Polieportiva Manoel Nascimento de Morais, inaugurada nesta quinta-feira, 25, pelo prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, marcou o compromisso da sua gestão em pouco mais de 300 dias, com a comunidade de Salina da Cruz.

A praça é equipada quadra poliesportiva, um campo society e uma arena de vôlei de praia. “Além disso, temos um skate park de aproximadamente 500 metros quadrados, arquibancadas, vestiários masculino e feminino e para portadores de necessidades especiais, almoxarifado e uma sala de administração”, destacou a Secretária de Esporte e primeira-dama, Larissa Mayara.

A arena também tem espaço para passeio e convivência e quadra society. O equipamento é o segundo construído e entregue à população de Guamaré, no mesmo formato, na gestão Eudes Miranda, sendo a primeira arena inaugurada no mês de julho, na comunidade de Lagoa Seca.

A festa de inauguração da nova arena foi marcada pelo prestígio político e a presença maciça da comunidade. Além do ex-prefeito Hélio Willamy, participaram da solenidade, os vereadores, Dedezinho, Thiago de Berg, Miranda Júnior, Carlos Câmara, Diego de Lisete e Eliane Guedes.

Secretários e assessores da gestão municipal também prestigiaram a solenidade que entrou pela noite com intensa programação nas arenas esportivas, organizada pela Secretaria de Esporte. Ao lado da matriarca da família, dona Maria do Socorro Morais, o vereador Manu Nascimento falou em nome da Câmara Municipal e agradeceu a homenagem ao seu pai, patrono da obra.

A obra foi construída com recursos da Câmara Municipal, reintegrados aos cofres do município, na gestão do então vereador e atual prefeito interino, Eudes Miranda, no biênio de 2018/2019. O projeto arquitetônico da praça é do arquiteto e prefeito eleito, Arthur Teixeira, que atuou diretamente na construção da obra, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Obras, quando esteve à frente da pasta. (Informações Assecom/PMG).

