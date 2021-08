Prefeito Eudes Miranda entrega nova remessa do cartão Renda Cidadã a famílias carentes do município

O prefeito Eudes Miranda, entregou 30 novos cartões do Programa Renda Cidadã para famílias carentes do município. A solenidade foi realizada no Centro de Idosos, com a presença do prefeito, secretários, a secretária de assistência social, Juliana Câmara, e os benefícios do programa.

O “Programa Renda Cidadã” beneficia famílias que vivem abaixo da linha de pobreza. Mensalmente essas famílias passam a receber um cartão para compras no comércio local com o valor de R$ 180,00 as famílias contempladas.

“O Renda Cidadã vem em boa hora a estas 30 famílias garantindo a elas a certeza de uma vida mais digna. Com alimentação de melhor qualidade, e a possibilidade de poder adquirir artigos básicos, o que antes não era possível”, afirma o prefeito Eudes Miranda.