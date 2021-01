Prefeito Eudes Miranda faz a primeira reunião do secretariado do município de Guamaré

Aconteceu na manhã desta terça-feira, (19), na sala de reuniões do Palácio Luiz Virgílio de Brito, a primeira reunião do secretariado de gestão interina do prefeito de Guamaré, Eudes Miranda.

Na pauta, a socialização e apresentação dos novos gestores e a deliberação de despachos de demandas para o ano de 2021. “Estou buscando junto com vocês, o melhor para a nossa população”, afirmou o Prefeito Eudes Miranda, compartilhando com a equipe, a responsabilidade com o futuro da cidade e o cuidado com a população.

Com a nova gestão, ocorreram mudanças em pastas importantes, a exemplo do Gabinete Civil, Segurança Pública, Educação e Assistência Social e ainda o remanejamento de secretários para outras pastas. A continuidade da política pública intersetorial é uma prioridade do prefeito Eudes Miranda.

