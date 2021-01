Prefeito Eudes Miranda já tem “alguns nomes” para compor seu secretariado

Uma fonte revelou ao blog na manhã deste domingo (10), que o prefeito interino de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), já tem “alguns nomes” para compor seu secretariado.

De óculos para enxergar melhor

Eudes está selecionando com calma e cautela cada nome, e divulgará ainda no inicio da semana os secretários de governo, e os adjuntos que irão ajudá-lo a governar a cidade, enquanto o TSE julga o direito do prefeito eleito Hélio Willamy, que se encontra sub judice.

Todos os nome com foto dos secretários e adjuntos serão divulgados aqui no portal com formação de opinião para conhecimento da população.

Quem se arrisca em palpitar algum nome?

Vai que seja ouvida a opinião do povo nas redes sociais e grupos de whats app através dos comentários dos leitores. As portarias de nomeações serão divulgadas esta semana no Diário Oficial da FERMURN.

Prefeito Eudes Miranda, inicia gestão com planejamento, pés no chão, para governar com rumo e prumo.

