Prefeito Eudes Miranda mantém uma conquista do povo, sanciona lei e paga com aumento o cartão Renda Cidadã

Os cartões do programa Renda Cidadã estão liberados para compras no comércio local. O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), autorizou o pagamento para que as famílias cadastradas no programa social possam fazer as compras.

Conquista do povo

O atual prefeito mantém uma conquista do povo, com a continuação do programa Renda Cidadã beneficiando quase 2 mil famílias que vivem em Guamaré, Baixa do Meio e demais distritos, sendo todas as famílias situadas abaixo da linha de pobreza.

Sancionada lei

O prefeito ainda sancionou a lei que garantiu o aumento do valor do Renda Cidadã, que passa de R$ 125,00 para R$ 190,00, beneficiando inúmeras famílias em vulnerabilidade social. O crédito só pode ser gasto no município na rede credenciada.

Comércio aquecido

O comércio local tem um impacto positivo com incremento mensal feito pela prefeitura de R$ 400 mil reais. O crédito do programa já está liberado para compras de gêneros alimentícios.

Nota do Blog

O aumento do valor do cartão Renda Cidadão foi discutido pelos os vereadores em sessão extraordinária, ainda na outra legislatura no mês de dezembro, e aprovado por unanimidade.

