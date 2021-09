Prefeito Eudes Miranda nomeia novo Secretário de Saúde do Município.

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município, nomeia através da portaria Nº 1.352/2021, publicada nesta terça-feira (14), no Diário Oficial do Município, JUNIOR KENEDY CAMELO DANTAS, no Cargo de Secretário Municipal de Saúde.

Dr. Kenedy Dantas assume o lugar deixado em carta aberta por Fabrício Morais, que deixou o cargo semana passada após ter completado 1 mil dias a frente da secretaria de saúde. Ficamos aqui na torcida para que possas conduzir com seriedade e sabedoria uma das pastas mais importante do governo.

Sucesso Dr. Kenedy!