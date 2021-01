O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), através da portaria Nº 058/2021, publicada nesta terça-feira (12), no Diário Oficial do Município, nomeou, MAGNA BEATRIZ NOBREGA PINHEIRO DE ANDRADE MIRANDA FONSECA, no Cargo de Secretária Municipal de Tributação do Município, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município.

