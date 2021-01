O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), através da portaria Nº 054/2021, publicada nesta terça-feira (12), no Diário Oficial do Município, nomeou, EDSON SIQUEIRA DO CARMO, no Cargo de Secretário Municipal de Transporte e Trânsito do Município, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município.

