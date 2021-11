Prefeito Eudes Miranda participa da procissão e missa alusiva a Nossa Senhora da Apresentação

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, participou na noite do ultimo domingo (21), em clima de fé e muita devoção na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, da procissão e santa missa alusiva a Nossa Senhora da Apresentação, em honra a padroeira da Arquidiocese de natal.

A procissão saiu da Pousada Pescador, onde seus proprietários Raimundo Nonato e Maria Neves, são devotos da santa.

Logo após a procissão percorreu as principais ruas da cidade até a Igreja Matriz, onde foi realizada a missa. Na celebração os fieis demonstraram gratidão pelas graças alcançadas.

Para o padre Gilvan Bezerra, “Para nós, católicos a alegria é muito grande. Hoje demonstramos fé e devoção para homenagear Nossa Senhora da Apresentação”, ressaltou.

O momento de muita emoção aconteceu durante a celebração da missa, quando a matriarca da família Miranda, Dona Maria Neves, como é mais conhecida, católica fiel, anunciou ao lado do prefeito Eudes Miranda, a doação da imagem a Paroquia de Nossa Senhora da Conceição de Guamaré. É a primeira Paroquia do VI zonal a receber a imagem da padroeira da Arquidiocese de Natal.

Como católico praticante, o prefeito Eudes Miranda, disse que “não tem como não se emocionar com as demonstrações de fé. O momento é de gratidão onde temos a oportunidade para agradecer, e levantar os nossos pedidos para ela e pedir as suas bênçãos”. Comentou.

Além do prefeito Eudes Miranda e da primeira dama Larissa Mayra, participaram também os vereadores Edinor Albuquerque, Tiago Luís, secretários de governo, assessores, liderança politica como o líder político Hélio Willamy, e a comunidade católica.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: