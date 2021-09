Prefeito Eudes Miranda reafirma compromisso de união entre os poderes em Guamaré

Na manhã desta terça-feira (07), o prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, participou ao lado do presidente da câmara, vereador Diego de Lisete, demais vereadores, autoridades politicas e religiosas da solenidade alusiva ao dia 7 de Setembro.

Há nove meses a frente do cargo como chefe do executivo municipal, Eudes vem trabalhando para cuidar da cidade e do povo, mantendo a harmonia entre os dois poderes. “A expectativa será sempre de uma ótima relação entre a Prefeitura e a Câmara”. Disse o prefeito.

Diego disse que a função da Câmara Municipal é debater todos os projetos com muita responsabilidade. “Vamos trabalhar pelo nosso município, e tudo que for a favor do povo será debatido e aprovado. Esse é o nosso papel”, concluiu o presidente.

É fato público que o Executivo e Legislativo trabalhando juntos se tornam mais fortes para resolver os problemas do município. A estrela de um governo sempre foi e será o povo, razão do chefe de cada poder manter o diálogo e harmonia em prol de um bem comum.