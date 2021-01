Prefeito Eudes Miranda sanciona lei que garante aumento no crédito do Cartão Renda Cidadã

Uma conquista importante para a política de assistência social no município de Guamaré. O Prefeito interino, Eudes Miranda (MDB), sancionou a lei que garante o aumento do valor do Cartão Cidadão, que passa de R$ 125,00 para R$ 190,00, beneficiando perto de 2 mil famílias em vulnerabilidade social.

A pauta do projeto de lei nº 01/2021 começou a ser discutida ainda na legislatura anterior e foi a prioridade número um da atual legislatura e do prefeito Eudes Miranda. “A Câmara Municipal e a Prefeitura trabalharam em conjunto para que esse benefício social chegasse até o povo, logo no início de 2021”, destacou o prefeito Eudes Miranda.

A lei foi sancionado na quarta-feira, 13 de janeiro.

Com a nova lei, além das famílias, o comércio local também é beneficiado diretamente com a injeção de recursos perto do R$ 400 mil mensalmente. O crédito de R$ 190,00 só pode ser gasto no município na rede credenciada.

