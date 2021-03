Prefeito Eudes Miranda visita casa do bolo em Lagoa de Baixo e degusta dos produtos da agricultura familiar

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), visitou nesta quarta-feira (03), a comunidade de Lagoa de Baixo, zona rural do município, oportunidade que teve para ver e degustar os produtos da agricultura familiar, produzidos pelos os próprios agricultores, incentivados pela prefeitura.

Casa do Bolo

Hoje, as famílias do distrito que fazem parte da cooperativa, podem produzir e vender os produtos gerando renda para famílias. Um local que foi construído pela prefeitura em parceria com a iniciativa privada. Tudo isto, só foi possível, graças ao apoio da prefeitura que continua incentivando o agricultor com o olhar do coração.

Cooderg

Além de bolos, salgados e doces, o espaço funciona como uma loja de produtos da agricultura familiar, onde os visitantes e consumidores poderão encontrar os produtos do Assentamento Lagoa de Baixo e dos associados da Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré – COODERG.

Os produtos da agricultura familiar estão sendo vendidos na feira de Baixa do Meio, aos sábados, e nas terças-feiras em Guamaré, com o apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Quer conhecer ou encomendar os produtos produzidos da agricultura familiar, ligue agora: Dona Jailma – (84) 99932.9444.

