Prefeito Eudes Miranda visita obras que estão em andamento no município

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, reservou um tempo de sua agenda na manhã da ultima sexta-feira (28), para visitar algumas obras que estão sendo realizadas no município.

Acompanhado do secretário de obras e serviços urbanos, Arthur Teixeira e assessores, das obras visitadas o prefeito pode verificar de perto os trabalhos que estão sendo realizados pelas empreiteiras contratadas para a prestação de serviços.

A vistoria começou pela Praça Poliesportiva no distrito de Salina da Cruz, onde a prefeitura excuta uma importante obra para a as famílias da comunidade. Em seguida o chefe do Poder Executivo visitou a comunidade de Lagoa Seca, onde outra grande obra está sendo concluída.

Os dois distritos serão beneficiados com a construção de uma área de lazer moderna, que levará mais qualidade de vida e convívio social para as famílias. A praça e área poliesportiva estão sendo construída com recursos próprios da prefeitura, através da Secretaria de Obras. Uma reivindicação antiga dos moradores está bem próxima de ser concluída.

“É nosso dever como Prefeito Municipal fiscalizar os trabalhos que envolvem o município, por isso, aproveitei o espaço livre na agenda para acompanhar algumas das obras que estão sendo executadas. Fiquei satisfeito com o que vi, está tudo conforme foi planejado, todas as obras estão num bom ritmo de trabalho, espero que em breve possa estar entregando todas elas ao povo do meu município”, registrou o prefeito.

