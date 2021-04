Prefeito Eudes se reúne com secretária de turismo do estado para fomentar o potencial turístico do munícipio

O município de Guamaré se prepara para a retomada das atividades turísticas. Nesta quinta-feira, 22, a Secretária de Turismo do Estado, Aninha Costa, fez uma visita técnica ao destino, onde foi recebida pelo prefeito Eudes Miranda, e pela Secretária Municipal de Turismo, Mohana Freitas.

Durante sua estada no município potiguar, que integra o polo turístico Costa Branca, Aninha ficou encantada com as belezas naturais, e atestou o potencial do destino para o desenvolvimento turístico, dentro da política de interiorização do Turismo por parte do governo estadual.

Vem novidade por aí!

