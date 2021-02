Prefeito indica vereador Edinor Albuquerque líder do governo na Câmara Municipal

Na tarde desta terça-feira, 23, o vereador Edinor Melo (MDB) foi indicado pelo prefeito interino de Guamaré, Eudes Miranda como líder de governo na Câmara Municipal de Vereadores.

A partir de agora, o parlamentar reassume as articulações entre os poderes Executivo e Legislativo de Guamaré. O líder de governo, em uma Câmara, tem como função principal defender e esclarecer projetos do Poder Executivo.

Advogado por formação, Edinor está no 3º mandato de vereador e foi eleito com 750 votos. Profundo conhecedor da vida pública de Guamaré, por ter trabalho na Prefeitura e atuação na Câmara Municipal, o parlamentar tem plenas condições de ser interlocutor do governo, já que exerceu a função na legislatura anterior. Assecom/CMG

