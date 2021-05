Prefeito participa de Missa de Ação de Graças em comemoração ao 59º aniversário de Guamaré

O Prefeito Eudes Miranda, acompanhado da primeira-dama Larissa Mayara, do ex-prefeito Hélio Willamy, do deputado Estadual Hermano Morais, e de parte de seu secretariado, participaram na noite deste domingo (09) da Santa Missa em ação de graças pelos 59 anos de emancipação política de Guamaré.

A miss foi celebrada pelo padre Gilvan Bezerra, na paroquia da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade. Em seu sermão, o paroquio deu graças por ser aquela uma noite de bênçãos. “Parabéns a todos os cidadãos de bem que colaboram com o progresso do município de Guamaré. Que o Senhor continue a nos fortalecer com sua a Graça para que todos continuem a construir a história desta terra próspera”, Comentou.

O prefeito Eudes Miranda agradeceu a presença de todos, e destacou ainda o orgulho de fazer parte, e poder contribuir com a história politica do município. “É de extrema importância mantermos a tradição de celebrar na fé uma data tão importante. A comunhão nos une e nós motiva cada dia mais. Agradeço o carinhos do povo católico que se reuniram pra comemorar junto conosco, pois juntos avançamos”, Concluiu.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

(Visited 11 times, 11 visits today)