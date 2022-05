Prefeito participa de missa solene de aniversário da cidade

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, participou na noite desta quarta-feira (04), de missa em ação de graças, no largo de evento no conjunto Vila Maria, marcando a abertura e passagem dos 60 anos de Emancipação Política do município.

Além do prefeito, participou da celebração a vice-prefeita, Eliane Guedes, o presidente da câmara, vereador, Eudes Miranda, demais vereadores, secretários de governo, lideranças politicas e religiosas, servidores municipais, e a população em geral.

O celebrante foi o seminarista João Eudes. O sacerdote pediu a Deus bênçãos sobre o município, que completou 60 anos, e seus moradores. O aniversário de uma cidade é um momento para celebrar as conquistas e refletir sobre os desafios da população. Foi exatamente o que o Cordelista Francisco de Betânia falou em seus versos.

O evento contou com a abertura da feirinha do Aratuá e Miassaba, e logo após a celebração da missa, o show católico ficou por conta do ministério Tehilla. Oportunidade que os participantes aproveitaram para visitar e comprar nas barracas da feirinha.

Guamaré completa 60 anos de emancipação politica. Uma história de muitos desafios e superação. Cada morador nascido no município ou não, tem um orgulho da cidade como se fosse a sua própria casa.

Uma cidade de um povo trabalhador, respeitado, acolhedor, que recebe e acolhe bem a todos os seus visitantes. E foi com esse sentimento que a população está participando ativamente da programação da prefeitura para comemorar o aniversário da cidade.

A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal garantiram a ordem do evento.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: