Prefeito participa de procissão e missa de encerramento da Festa dos Navegantes

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), acompanhado da primeira dama Daniella Rocha, participou da procissão e missa de encerramento dos festejos de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos pescadores.

Desde o ultimo dia 8 de agosto que aconteceram diversas atividades religiosas, finalizando os festejos na noite desta segunda-feira, 15. A missa foi celebrada pelo o Padre Gilvan Bezerra, e contou com dezenas de fies na orla da praia aratuá.

Além do prefeito, a celebração também contou com a presença do líder politico, e atual secretário de articulação, Hélio Willamy, vereadores, secretários de governo, o deputado estadual, Hermano Morais, autoridades locais, e a comunidade em geral.

Os fies saíram da matriz da igreja de Nossa Senhora Conceição, e percorreram as ruas da cidade até a orla da praia do rio aratuá, local da missa campal. Era visível registrar a imagens de fies se emocionando com a imagem da santa.

O padre Josino, da paroquia de Nossa Senhora mãe dos homens de João Câmara, foi o responsável pela liturgia da noite. Durante a celebração da missa, o paroquio agradeceu a presença de todo povo católico, que segundo ele, a noite era muito especial para todos, pois todos os presentes na procissão e na missa estavam demostrando sua fé e gratidão a Deus, e pedindo pela sua família a proteção de DEUS.

