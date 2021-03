Prefeito participa de reunião com o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), participou na manhã desta quarta-feira, 03, da reunião do comitê municipal de enfrentamento do Coronavírus no município que ocorreu na sala de reuniões do Palácio Luiz Virgílio de Brito.

Além do prefeito, também estiveram presentes o secretário de saúde, Fabricio Morais, e demais secretários de governo que fazem parte do comitê.

Durante o encontro a comissão pôde ter um panorama do trabalho já realizado pela equipe, bem como tomar ciência das necessidades e das ações que já estão em desenvolvimento.

Foram discutidos o cenário pandêmico no Brasil, no RN e no município de Guamaré́, e novas medidas devem ser anunciadas nos próximos dias.

(Visited 16 times, 16 visits today)