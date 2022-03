Prefeito se reunirá com Sindicatos para dialogar sobre o reajuste de 33,24% do piso nacional dos professores

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), se reunirá na próxima terça-feira (15), com o SINTE/RN e SINDSERG, para dialogar sobre o pagamento do reajuste de 33,24% do piso nacional dos professores. O encontro está previsto às 15h no Palácio Luiz Virgílio de Brito.

De acordo com Edson Rocha, diretor do Sindiserg, a expectativa dos professores é que a Lei seja respeitada, e seja concedido o reajuste de 33,24% do piso nacional da categoria.

Os professores aguardarão o resultado da reunião marcada pelo Executivo Municipal na próxima terça, logo após haverá uma nova assembleia para avaliar as propostas que serão apresentadas pelo prefeito.

Além do reajuste do Piso do Magistério conforme determinações do Governo Federal serão debatidas com o prefeito outros pontos da pauta apresentada, a saber:

– Manutenção do PCCR dos professores

– Implementação dos planos de cargos, carreira e salários de todas as categorias;

– Reajuste salarial para todos os servidores – estão há mãos de 10 anos sem aumento salarial;

– Escola em tempo integral ;

– Realização de Concurso Público;

– Merenda de qualidade nas escolas;

– Estrutura de qualidade nas unidades escolares;

– Cursos de atualização em áreas específicas para professores;

– Espaço físico adequado e equipado para atendimento das crianças com deficiência;

– Construção de novas escolas nas áreas urbanas de Guamaré e Baixa do Meio;

– Deferimento de mudança de Letra dos professores após 30 dias de solicitação, de acordo com a lei500/2011;

– Eleição para escolha de Diretores nas escolas.

Nota do Blog

Fico aqui na torcida que o prefeito e sua equipe técnica encontrem uma solução, e cheguem a um acordo com os professores.

Agora, jamais posso negar que haverá um impacto financeiro na folha de pagamento da educação, obrigando o gestor de alguma forma a apertar o cinto para que seja cumprida a Lei.

O que nos resta é aguardar as próximas decisões. Oremos irmãos!!!