Macau: Prefeito troca expediente do gabinete por visita às secretarias de governo

Com objetivo de conhecer a estrutura precária encontrada em quase todas as secretarias, o prefeito de Macau, Dr. José Antônio Menezes trocou a rotina do gabinete no Palácio João Melo por uma agenda de visita às repartições públicas.

A primeira visita ocorreu nesta quarta-feira, 06, a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde o chefe do executivo acompanhado do Secretário Municipal de Infraestrutura, Winston Paiva e do adjunto de Obras e Aquisições, Júlio Sena foi recepcionado pela nova titular da pasta, Kelly Teodósio.

“Temos grandes desafios pela frente, como a recuperação da infraestrutura dos prédios públicos, a modernização dos sistemas e da mobilidade urbana, entre outros. Juntos vamos trabalhar para mitigar os problemas, para prestar um serviço de qualidade à população em todas as áreas da gestão”, enfatizou o prefeito, Dr. José Antônio Menezes.

Além da visita a SEMTHAS, o prefeito José Antônio Menezes também esteve reunido com titulares de outras secretarias de governo, onde sugeriu novas propostas e projetos e ouviu demandas apresentadas pela população aos auxiliares do primeiro escalão.

“Todas as secretarias são prioridades no governo e têm a sua parcela de importância para a população. Vamos continuar trabalhando dessa forma, ouvindo e entendendo os secretários, os funcionários públicos e a comunidade, para transformarmos as demandas em ações para toda a população”, enfatizou

