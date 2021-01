Prefeito, vice-prefeito e Comando da PM discutem ações de segurança em Macau

No início da noite desta quinta-feira, 07 de janeiro, o Prefeito de Macau, Dr. José Antônio Menezes, se reuniu com comando da 1ª Companhia de Polícia Militar para discutir as parcerias institucionais, no sentido de garantir ações de prevenção e segurança no município.

Comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, o Major Sidcley Rodrigues do Amaral expos ao prefeito, na presença do vice-prefeito Rodrigo Aladim, a necessidade de articulação entre as forças de segurança local, neste caso, a Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil e da parceria institucional entre o município e o Estado na segurança pública.

“O prefeito se comprometeu em renovar o convênio junto ao estado, complementando o que o governo proporciona para o trabalho da Polícia Militar”, destacou o Major Sidcley Amaral, afirmando que durante a reunião sentiu a boa vontade do gestor em apoiar a segurança pública.

Investimentos

Apesar do momento de grave crise financeira e administrativa que enfrenta o município, o prefeito Dr. José Antônio ressaltou que a segurança pública será também uma das prioridades do seu governo. “Como poder público nós vamos investir nas parcerias necessárias, equipar a guarda municipal e futuramente investir no sistema de monitoramento da cidade por câmeras”, concluiu.

