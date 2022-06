Prefeitura abre a Semana do Pescador com palestras e atividades voltadas ao homem do mar

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal da Pesca e Carcinicultura, abriu em solenidade na manhã desse sábado (11), “a Semana do Pescador” com palestras e atividades alusivas ao homem do mar.

O evento aconteceu no centro de convenções localizadas na orla da praia do rio Aratuá, com a presença da secretária da pesca, Silvone Almeida, do secretário de segurança e defesa patrimonial, Francnilson Nunes Cabral, assessores, servidores, pescadores e o público em geral.

Na abertura os pescadores contaram com a participação da capitania dos portos do RN. Sargento Araújo, ministrou a palestra que trouxe como tema: “Navegabilidade, documentação das embarcações”.

Logo após, o Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal, falou da importância de conservação e proteção dos mangues e da natureza. O técnico da secretaria de pesca alertou o público presente para os devidos cuidados com a chegada do peixe leão no nosso litoral.

A secretária de pesca Silvone Almeida, disse que “a Semana do Pescador tem como objetivo conscientizar o pescador sobre a sua importância como fonte da economia do município, e sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a respectiva importância da pesca, além de apropriar as técnicas de pesca, incentivando a preservação de espécies e respeitando os seus períodos de reprodução. A programação se estende até o próximo dia 15 de junho com palestras e atividades aos pescadores do município”. Comentou.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: