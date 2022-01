Prefeitura de Guamaré paga salário dos servidores dentro do mês trabalhado

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira paga nesta segunda-feira (31), o pagamento do salário de todo o funcionalismo municipal referente ao mês de janeiro.

Com isso, a Prefeitura segue mantendo em dia o pagamento dos seus servidores. E, honrando desde o inicio do governo os salários dentro do próprio mês trabalhado.

O pagamento em dia do funcionalismo público aquece a economia do município com aumento nas vendas no comercio.

O trabalhador poderá comprar e arcar com suas despesas na certeza que o seu salário estará disponível no fim do mês.

A prefeitura paga janeiro com reajuste no piso salarial, e terço de férias dos professores da rede municipal de ensino.

“Estamos cumprindo o dever básico da administração, e isso é importante porque demonstra a seriedade que tratamos não só o servidor público do município, como também a população em geral”. Comentou o prefeito Arthur Teixeira.