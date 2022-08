Prefeitura aumenta oferta de consultas com médicos especialistas em Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem priorizado todos os cuidados com a saúde de cada cidadão. Conseguir atendimento médico gratuito e de qualidade no estado do RN, não é tarefa fácil, mas aqui na cidade do ouro negro, no setor do Ambulatório Médico Especializado, cada paciente tem atendimento humanizado.

Atendimento Humanizado

Segundo a diretora da unidade de saúde, Joyce Luna “No Ambulatório, é prestada assistência multiprofissional através de consultas com médicos especialistas agendadas, em 12 especialidades. O Serviço intermedia as consultas com a Secretaria Municipal de Saúde, controla mensalmente a ocupação e produção das salas do Ambulatório Médico Especializado, e gerencia as agendas e a programação das consultas, conforme as normas estabelecidas pela secretaria de saúde. As consultas são gratuitas e com hora marcada, obedecendo aos protocolos de saúde para que cada paciente sejam bem acolhido e atendido, no espaço amplo e acolhedor.”. Comentou.

Documentação Necessária

No dia agendado, o paciente precisa portar documento de identificação com foto, como Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação, além do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). É ofertada por mês na secretaria de saúde através do Ambulatório Médico Especializado, uma média de 1.100 mil consultas em diversas especialidades, a saber:

CARDIOLOGISTA: Dr. Arthur Carvalho e Dr. Aritonio Soares

O cardiologista é o médico especialista em saúde do coração e dos vasos sanguíneos, sendo capaz de identificar alterações no sistema cardiovascular, como arritmias, pressão alta ou insuficiência cardíaca.

ORTOPEDISTA: Dr. Carlos Magnos

O médico ortopedista trata de problemas mecânicos que acometem o sistema locomotor. Fraturas, entorses e males na coluna, como a hénia de disco, estão entre os principais motivos para visitar este especialista.

CIRURGIÃO GERAL: Dr. Raphael Sodré

O Cirurgião Geral é o especialista treinado para o manejo cirúrgico das afecções mais diversas do organismo como um todo, resolvendo todas as questões de atendimento primário e secundário, com ênfase no trauma, urgência e emergência além da captação de órgãos.

ULTRASSONOGRAFIA: Dr. Pompeu

Também chamado de ultrassonografia e ecografia, o ultrassom é um exame de imagem realizado por um transdutor, aquele aparelhinho que o médico encosta na pele da pessoa e que emite e capta ondas sonoras por meio do contato com o corpo humano. Com base nessa avaliação, imagens são formadas e investigadas por um médico.

REUMATOLOGISTA: Dra. Ana Coutinho

O médico reumatologista é o profissional da área da saúde especializado em tratar as doenças que afetam os ossos e as articulações. É ele, por exemplo, que minimiza sintomas como a presença de inflamação, dores nas articulações e rigidez na musculatura, principalmente nos pés e nas mãos, e permite que as pessoas vivam com qualidade.

ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA: Dr. Marcus Tulios

A colonoscopia é um exame que captura imagens do intestino grosso e de parte do íleo terminal (porção final do intestino delgado). Já a endoscopia consiste no exame do esôfago, estômago e duodeno. Ambos são realizados através de uma microcâmera.

VASCULAR: Dr. Léo Melo e Dr. Leonardo carletto

O cirurgião vascular é o responsável por tratar das doenças que atingem o sistema circulatório, que é uma parte fundamental para o funcionamento do corpo humano. Afinal, é através dela que o sangue pode circular por todas as partes do corpo, levando oxigênio e nutrientes para as células.

MASTOLOGISTA: Dra. Ana Teresa

O cuidado com a saúde da mulher, como já é de conhecimento comum, demanda a visita a diferentes especialidades médicas. Dentro deste ramo da medicina entra o mastologista.

OFTALMOLOGISTA: Dr. Léo Otto

A oftalmologia é uma área que tem atividades bastante diversificadas dentro da medicina, abrangendo a parte clínica, cirúrgica e uma grande diversidade de exames.

DERMATOLOGISTA: Dra. Juliana Nunes

A Dermatologia é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas.

UROLOGISTA: Dr. Felipe Figueiredo

O urologista é o médico responsável por cuidar da parte reprodutora do homem, isso todo mundo sabe. Entretanto, o que é sabido por poucos, é que esse profissional também trata o sistema urinário, o que está presente tanto nos homens quanto nas mulheres, logo, ele também atende elas.

PEDIATRA: Dr. Paulo Diogo

O pediatra é o médico especializado em cuidar da saúde de crianças e adolescentes. Nessa área de atuação, esse profissional fica responsável por solicitar exames periódicos para acompanhar o desenvolvimento dos pacientes, faz consultas regulares, vacinas, orientação sobre o aleitamento materno e ainda pode prestar os primeiros socorros em casos de acidentes.

Horário de Atendimento

Segundo o secretário de saúde do municipio. Dr. Junior Kennedy, “Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h sem intervalo para almoço, e tem qualidade garantida pela equipe do setor, que acompanha de perto as consultas realizadas. Lembrando que a porta de entrada dos pacientes são as unidades básicas de saúde do município”. Comentou.

É desaconselhado levar acompanhantes à consulta, salvo se for estritamente necessário. No caso de crianças e idosos devem ser acompanhados de responsáveis. O Ambulatório em Guamaré fica localizado no centro da cidade, na Rua: Nicolau Vieira de Melo nº 46 – Centro – Guamaré.