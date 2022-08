Prefeitura comemora sucesso da primeira fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Profissional de Guamaré

Fim de semana agitado nas escolas que realizaram o processo seletivo para as 120 primeiras vagas da 3ª edição do CONQUISTE – Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Profissional de Guamaré.

As provas aconteceram nos dias 6 e 7 e movimentaram a cidade. Ao todo, 349 candidatos participaram do processo seletivo para as primeiras turmas dos cursos técnicos em: Automação, Eletrotécnica, Eletromecânica e Petróleo e Gás, com carga horária de 1.400 a 1.620 horas.

A lista com os aprovados será divulgada nesta quarta (10), no site e redes sociais da Prefeitura.

O programa Conquiste é executado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio Grande do Norte (SENAI-RN), principal referência do SENAI no Brasil em educação profissional para as indústrias de energia e do gás.

Os cursos ofertados no programa foram escolhidos a partir de pesquisa realizada pela prefeitura, junto à população, para identificar as áreas de qualificação que mais despertam interesse e demanda.

O PROGRAMA

Através do Programa Conquiste a Prefeitura Municipal de Guamaré investirá R$ 2 milhões em formação profissional. Ao todo, 19 cursos foram selecionados para a iniciativa e vão ofertar mais de 1.200 vagas de capacitação, distribuídas em diferentes fases ao longo de dois anos de execução do programa.

Na primeira fase, serão realizados os cursos técnicos da programação.

As aulas serão ministradas pelo Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER) e pelo Centro de Educação e Tecnologias Ítalo Bologna (CETIB), do SENAI-RN, com início previsto na segunda quinzena de agosto.

Os outros 15 cursos contemplados no programa terão duração de 08 a 160 horas e receberão inscrições em prazo a ser divulgado pela prefeitura.

As áreas envolvidas vão desde Eletricista Industrial, Instalação de Sistemas Fotovoltaicos, Instalação e Manutenção de Ar Condicionado, Soldador Elétrico Chaparia, Encanador e Assistente Administrativo, até segurança do trabalho (NR 10, NR 13 Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras, NR 20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, NR 33 Espaços Confinados para Trabalhadores Autorizados e Vigias, NR 35 Trabalho em Altura, Qualidade, Segurança Meio Ambiente e Saúde – QSMS, Primeiros Socorros, Educação no Trânsito e GWO BST, um treinamento especializado em tornar o trabalho mais seguro dentro dos parques eólicos).