Prefeitura continua com ações focadas na saúde do trabalhador

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua com ações focadas na saúde dos trabalhadores. As equipes do Hospital Manoel Lucas de Miranda, CEO e da UPA24h de Baixa do Meio estão sendo assistidas com as atividades que estimulam o autocuidado.

A presença de profissionais de fisioterapia e psicologia nessas unidades, reforça o compromisso da gestão do prefeito Eudes Miranda, em cuidar de quem cuida dos profissionais de saúde, principalmente nesse momento delicado e de pandemia.

(Visited 7 times, 7 visits today)