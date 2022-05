Prefeitura de Areia Branca abre inscrições para Processo Seletivo com mais de 200 vagas

A Prefeitura de Areia Branca abriu neste sábado (21) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária a fim de compor o quadro de pessoal. O edital 001/2022 foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (20).

O processo seletivo será executado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern) e terá prazo de validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

As inscrições ficam abertas até 05 de junho e pode ser realizada no site da Funcern (www.funcern.br), a taxa vai de R$ 60 para os cargos de Nível Superior, R$ 50,00 para Nível Médio e de R$ 40 para os cargos de Nível Fundamental. A seleção será realizada em uma única etapa sendo constituída da Prova de Títulos relativos à Formação Acadêmica e Experiência Profissional, com caráter classificatório e eliminatório. O resultado deve ser divulgado em 23 de junho.

Ao todo serão oferecidas 203 vagas mais cadastro de reserva, sendo 95 vagas somente para o cargo professor nas diversas especialidades. Estão sendo oferecidas vagas nas áreas de saúde, educação, assistência social, obras, habitação, finanças e controladoria geral. Os salários podem chegar a R$ 2,8 mil.

Leia o edital clicando aqui