Prefeitura de Areia Branca anuncia cancelamento do Carnaval 2022

A Prefeitura de Areia Branca informa que não vai realizar o Carnaval 2022 devido a insegurança sanitária provocada pela variante Ômicron e o novo aumento nas taxas da Covid-19 no Estado, e da gripe, com a alta transmissibilidade da nova cepa H3N2, do vírus Influenza.

Apesar de Areia Branca não apresentar um quadro de aumento de casos de infecção em decorrência do novo coronavírus, o município enfrenta um crescimento expressivo de casos de gripe.

Considerando o zelo com a saúde pública, e a necessidade de evitar grandes aglomerações com um público estimado de 20 mil pessoas, as autoridades de saúde reforçam a necessidade de não relaxar as medidas de proteção, sendo assim além de não realizar o carnaval também estão cancelados os demais eventos públicos ligados a festa como o Campeonato de Blocos 2022.