Prefeitura de Guamaré abre as inscrições para Auxílio Educação ao Ensino Superior

A Prefeitura de Guamaré, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, abre nesta segunda-feira (25) o edital referente ao Processo Seletivo para acesso ao Programa Municipal de Auxílio Educação ao Ensino Superior para selecionar estudantes matriculados nos cursos universitários do município.

As inscrições serão realizadas, impreterivelmente, entre os dias 25/04/2022 a 01/05/2022, confira no edital todas as informações para concorrer ao benefício.

O Auxílio Educação ao Ensino Superior é de R$ 708,72 (mensais). A liberação das parcelas mensais será feita mediante entrega do recibo de despesas do mês anterior, devidamente quitado, através de depósito bancário em conta própria do beneficiário ou de seu representante legal.

Para concorrer à bolsa o estudante guamareense precisa comprovar: estar matriculado em curso universitário de graduação, presencial ou semipresencial, esse último no percentual de 50% (cinquenta por cento) do já previsto, com renda familiar que não ultrapasse 05 (cinco) salários mínimos vigentes no país, com bom desempenho acadêmico e frequência igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento) e com residência comprovada no município de Guamaré/RN há mais de 02 (dois) anos.

A seleção dos candidatos será feita em 02 (duas) etapas: análise dos documentos exigidos no edital e realização de entrevista do interessado, pelo corpo técnico de assistentes sociais designados pela SMEC, bem como visita domiciliar com o objetivo de conhecer a realidade familiar, social e econômica do candidato.

A bolsa pode ser utilizada para o pagamento da mensalidade acadêmica, transporte, aluguel, compra de material didático, livros e outros.