Prefeitura de Guamaré abre Processo Seletivo Simplificado para professores

A Prefeitura Municipal de Guamaré e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Guamaré através da Fundação de Apoio ao IFRN – FUNCERN torna público a todos os interessados que, estão abertas inscrições, no período de 05 a 11 de janeiro de 2023, para o Processo Seletivo Simplificado (Edital 01/2023) com a finalidade de contratação temporária de pessoal para a Prefeitura de Guamaré, para selecionar profissionais do magistério e profissionais de arte do pro-arte.

Os cargos/especialidades estão relacionados no Anexo I (Profissionais do Magistério) e Anexo II (Profissionais de Arte do PROARTE), observados as disposições constitucionais referentes ao assunto, a legislação municipal, a legislação complementar e demais normas contidas neste Edital.

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação da homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 12 (doze) meses.

Ao todo, ão aproximadamente 120 vagas, mais cadastro de reservas para esses e outros respectivos cargos, disponíveis no Anexo II do edital.

O edital nº. 001/2023 está disponível no site da FUNPERN. As inscrições serão efetuadas exclusivamente no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br), conforme edital.