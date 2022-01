Prefeitura de Guamaré abre vagas para professores de arte do Pro-Arte

A prefeitura de Guamaré, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, para preenchimento de vagas dos Profissionais do Magistério e dos Profissionais de Arte do PRO-ARTE, que será realizado:

Processo seletivo simplificado

Para o preenchimento dos cargos de profissionais do magistério que atuarão nas instituições de ensino e de profissionais de arte que atuarão nas Escolas de Arte e Cultura – PRO-ARTE, por prazo determinado, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Guamaré.

Para realização do processo seletivo será pago uma taxa de R$ 21,00 reais a ser paga exclusivamente mediante GRU (Guia de Recolhimento da União), a ser paga exclusivamente no Banco do Brasil, não se admitindo, em qualquer hipótese, a devolução do valor pago, o limite para pagamento da GRU é até o dia 24 de Janeiro de 2022.

Clique aqui e veja o edital: AQUI