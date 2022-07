Prefeitura de Guamaré adquire rádios comunicadores para a Guarda Municipal e Defesa Civil

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial, realizou nesta terça-feira (19), a entrega do sistema de rádios comunicadores aos órgãos municipais de segurança pública (Guarda Municipal e Defesa Civil).

O investimento promove mais agilidade na comunicação entre os agentes e consequentemente no atendimento à população de toda a área territorial do município, incluindo as áreas rurais como a comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

Participaram da entrega o secretário de segurança do município, Francinilson Nunes Cabral, o prefeito Arthur Teixeira, o Comandante da Guarda Municipal Jabnea Batista, o Subcomandante Almeida, e o Coordenador da Defesa Civil Municipal, Daniel Olegário.

O sistema já está em funcionamento e inclui repetidores instalados na Serrinha de Guamaré, localizada próxima a centrais fixas instaladas nas bases da Defesa Civil, Guarda Municipal e nos veículos oficiais como carros e motos.

Resposta rápida

O secretário Francinilson Nunes Cabral, disse que os investimentos feitos pela prefeitura na gestão do prefeito Arthur Teixeira, conferem cada dia mais condições de trabalho aos guardas e aos agentes da defesa civil. “Com os novos rádios, estamos falando de comunicação ágil e eficiente, reduzindo o tempo de resposta. Isso pode significar que poderemos chegar antes em determinados locais, atendendo o cidadão quando ele necessitar, mas também promovendo maior segurança para o próprio operador”, Comentou.

Rádio HT

Rádio comunicador portátil, o rádio HT é um sistema de comunicação que facilita o trabalho interligado com pessoas numa área extensa. Os novos equipamentos permitem a comunicação por voz

O novo equipamento representa melhoria de nitidez e diminuição dos ruídos, bem como maior cobertura com o uso da tecnologia que dará maior autonomia e velocidade de resposta aos guardas e agentes da defesa civil.