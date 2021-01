Prefeitura de Guamaré amplia assistência médica em Baixa do Meio e comunidades

A população do distrito de Baixa do Meio e das comunidades de Santa Maria, Santa Paz, Umarizeiro e Santa Maria III sabe que pode contar com o serviço de promoção da saúde da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde.

No distrito de Baixa do Meio, a Equipe de Estratégia Saúde da Família-ESF 7, presta atendimento médico e de promoção da saúde, na Atenção Básica, beneficiando uma parcela da população do distrito, atendendo ainda as comunidades de Santa Maria, Santa Paz, Umarizeiro e Santa Maria II, inclusive com médico nos consultórios, de segunda a quinta-feira.

Já na Unidade Básica de Saúde-UBS porte II, estão instaladas as equipes de Estratégia Saúde da Família-ESF 3 e 4, com dois médicos e atendimento à população, de segunda a sexta-feira. O distrito conta também com atendimento médico especializado em ortopedia, psiquiatria, ginecologia, cardiologia e otorrino, além do atendimento odontológico na saúde bucal.

Exames de imagens

A boa notícia anunciada esta semana pela Secretaria Municipal de Saúde, é que a partir da próxima segunda-feira, 1º de fevereiro, a população de Baixa do Meio e das comunidades também vai passar a contar com exames de ultrassonografia, nas segundas-feiras. A iniciativa atende uma determinação do prefeito interino, Eudes Miranda, após ouvir o pleito de lideranças locais e da própria população.

Equipe multidisciplinar de prontidão

“Temos em Baixa do Meio todos os serviços dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, nas unidades básicas: nutrição, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia”, destacou o Secretário de Saúde, Fabrício Morais, lembrando que funciona no distrito, um anexo do CER, com alguns serviços, evitando que os pacientes em reabilitação se desloquem até a sede do município.

Covid

O Centro de Atendimento a Covid em Baixa do Meio assiste a população do distrito e das comunidades adjacentes, de forma satisfatória. O funcionamento é segunda-feira a sexta-feira.

