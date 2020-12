Prefeitura de Guamaré amplia extensão de rede na iluminação pública de Lagoa Doce e Mangue Seco I

As famílias das comunidades de Lagoa Doce e Mangue Seco I, zona rural do munícipio, tem um motivo a mais de alegria e felicidade.

É que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, concluiu a instalação da extensão da rede elétrica entre as duas comunidades, com a colocação de 500 metros de rede com luminária com lâmpadas de Led, o que significa um grande avanço para as famílias que reivindicavam melhorias.

Seu Francisco, residente da comunidade de Mangue Seco I, falou da importância da obra da rede elétrica, ele disse que “a instalação da rede elétrica entre as duas comunidades traz melhoria e segurança para as famílias que precisam transitar durante a noite. Hoje no trecho, a noite mais parece dia”. Comentou.

A iluminação pública possibilita aos moradores enxergar melhor a via no período noturno, evitando acidentes, além de possibilitar que os moradores se sintam mais seguros ao andar entre as comunidades com a estrada toda iluminada.

