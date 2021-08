Prefeitura de Guamaré amplia frota com mais dois veículos para assistência social

A gestão municipal de Guamaré não tem medido esforços para melhorar os serviços na Saúde, Educação e na Assistência Social. Nesta quinta-feira (19), o Prefeito Eudes Miranda e a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara entregaram 02 veículos para atender as necessidades do Programa Criança Feliz e do Projeto Renascer. O “Criança Feliz” se desenvolve por meio de visitas domiciliares, que buscam envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.

”É com muita alegria que entregamos dois veículos para a Secretaria de Assistência Social, para suprir as necessidades dos serviços, tanto para os profissionais dos programas, como também para melhor atender a nossa população, em especial, o público que acompanhado por esses dois programas”, declarou o Prefeito Eudes Miranda.

O automóvel que dará suporte a equipe do “Criança Feliz” foi adquirido 100% com Recurso Federal da Primeira Infância no SUAS. O Programa Criança Feliz acompanha o desenvolvimento infantil integral na primeira infância (crianças de 0 a 6 anos de idade) e facilita o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e de suas famílias às políticas públicas e aos serviços do município.

O Programa Renascer acompanha adolescentes e jovens egressos de medidas socioeducativas, do sistema prisional, ofertando serviços de apoio à cidadania e a reinserção na comunidade, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. O Programa recebeu o veículo adquirido 100% com recursos do Fundo Municipal da Infância e adolescência, captados através de edital do Banco Santander.