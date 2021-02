Prefeitura de Guamaré amplia serviço de ultrassonografia em Baixa do Meio

A população do distrito de Baixa do Meio, e das comunidades circunvizinhas de Santa Paz, Encruzilhada, Umarizeiro, Santa Maria III, já pode contar toda segunda-feira com mais um serviço de saúde na UPA24.

Trata do exame de ultrassonografia obstétrica, transvaginal e abdômen, ofertado pela Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito Interino Eudes Miranda (MDB), atende uma reivindicação da população, e amplia os serviços de saúde na comunidade.

Mais saúde

O distrito conta também com atendimento médico especializado em ortopedia, psiquiatria, ginecologia, cardiologia e otorrino, além do atendimento odontológico na saúde bucal.

O paciente que precisar do exame de ultrassonografia não precisa mais se deslocar até a sede do município. O serviço é ofertado no próprio distrito, e é gratuito, sendo feito mediante agendamento pelas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF).

Ultrassonografia

O aparelho de ultrassom é usado principalmente em gestantes como parte do pré-natal ou no rastreamento de males em recém-nascidos, além de servir como primeira avaliação do estado de órgãos internos, como o fígado e os rins. Nas mulheres, o ultrassom transvaginal analisa o útero, ovários e colo uterino.

