Prefeito Eudes Miranda deposita 50% do 13º salário do servidor público de Guamaré

Alegria e as sensações de valorização e respeito são sentimentos expressos, no sorriso dos olhos dos servidores públicos da Prefeitura de Guamaré. Nesta quarta-feira, 16, o prefeito Eudes Miranda anunciou o pagamento de 50% do décimo terceiro salário do funcionalismo público.

O prefeito afirmou que a antecipação é uma demonstração de responsabilidade com os funcionários. Eudes esclareceu que a medida só foi possível devido ao esforço de toda Administração que soube fazer uma projeção econômica, permitindo a antecipação desse pagamento.

A boa notícia também anima o comércio e o setor de serviço local. “Seguimos rigorosamente com o pagamento do funcionário em dia, porque são esses colaboradores que cuidam da cidade e das pessoas no dia a dia”, concluiu o prefeito.