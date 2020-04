Prefeitura de Guamaré apresenta nova estrutura da Escola Bibiano Xavier em Santa Paz

A Prefeitura de Guamaré respondeu uma das principais reivindicações da comunidade do Assentamento Santa Paz com ação de governo e trabalho. Quando retornar às aulas, os alunos da Escola Bibiano Xavier vão encontrar um novo e moderno ambiente escolar.

Após a reforma, o prédio ficou equipado com quatro salas de aula, direção, almoxarifado para direção, refeitório, cozinha, área de serviço, três banheiros, sendo um para uso dos funcionários e dois para alunos, além de depósitos para merenda escolar e material de limpeza, área de recreação e horta.

Durante a intervenção da prefeitura no antigo prédio, ocorreram as demolições da cobertura, paredes, piso e revestimentos. “Toda a cobertura da escola é nova, além das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, piso e revestimentos de paredes”, explicou o Secretário de Educação, Roberto Aguiar.

Este ano, a Escola Bibiano Xavier matriculou 37 alunos, sendo 12 alunos na educação infantil e 25 alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Com a reforma, a unidade de ensino passou a contar também com acessibilidade, a exemplo das outras unidades de ensino reformadas e entregues a comunidade escolar na gestão do prefeito Adriano Diógenes.

O novo prédio já conta com todo mobiliário e foi vistoriado na última semana pelo Secretário de Educação, Roberto Aguiar. Além do professor Roberto, a escola recebeu a visita da secretária adjunta de Educação, Magdênia Silveira, da professora Genúzia Januário, coordenadora dos anos iniciais do ensino fundamental, de Ivânia de Oliveira, coordenadora do PAR e do professor Diego Henrique, responsável pela unidade de ensino.

