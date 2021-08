Prefeitura de Guamaré apresenta projetos no desenvolvimento rural que têm o apoio da FETARN e Sebrae-RN

Uma ação conjunta, desenvolvida pela Prefeitura de Guamaré, FETARN e SEBRAE/RN vai criar novas alternativas de produção em áreas de Projetos de Assentamento da Reforma Agrária e Propriedades Rurais. Os projetos foram apresentados durante reunião com a presença de representantes das instituições envolvidas e da prefeitura.

A ação se pauta na introdução de um novo sistema de produção de peixes, que permite trabalhar com tecnologia inovadora e sustentável, vez que o tratamento e reutilização da água de cultivo proporciona a obtenção de altas produções, ocupando pequenas áreas de cultivo, bem como, uma significativa redução no uso da água.

Diagnóstico situacional

Nesse contexto, foram elaborados 12 projetos de produção de peixe, utilizando sistema de recirculação de água. O estudo para elaboração dos projetos se iniciou com uma visita aos empreendimentos para diagnóstico situacional e identificação de condicionantes físicos e ambientais da área.

A partir das informações coletadas, em perfeito entendimento com os produtores foi elaborado o projeto de piscicultura – sistema RAS – contemplando todas as informações de ordem técnica, econômica, gerencial e ambiental que pudessem justificar a sua viabilidade.

Estrutura

O projeto elaborado conta com a implantação de um módulo de produção composto por: 2 berçários intensivos com volume de 8m³ cada; 4 tanques de terminação (engorda), com volume de 30m³ cada, mais as estruturas hidráulicas e elétricas necessárias ao funcionamento do sistema.

Produção

O complexo produtivo uma vez implantado terá a capacidade de alcançar os seguintes resultados: produção de 7.500 kg/ano ou média de 625 kg/mês; obtenção de receita da ordem de R$ 97.500,00/ano. A estrutura de custos necessária para respaldo da produção é da ordem de R$ 84.000,00/ano, cujo lucro líquido do negócio ou resultado operacional é de R$ 13.500,00/ano. Os resultados técnicos e econômicos mostrados pelo projeto apontam para um negócio que poderá se expandir no município.

Apoio técnico a criadores de animais

Ainda dentro desta perspectiva, com a visão de geração de renda com a produção de proteína animal, está sendo desenvolvido um trabalho ao mesmo tempo com o Médico Veterinário, Carlos Souza, do quadro de consultores credenciados do SEBRAE/RN, que faz a orientação sanitária e de manejo alimentar, através do confinamento de cordeiros proporcionando uma comercialização aos criadores do projeto, que antes não era possível devido à escassez de alimentos.

Nos próximos passos, segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, será realizado um dia de campo para expandir a tecnologia a outros criadores e visitas técnicas a outros criadores de outras regiões para a troca de experiência.

Durante a entrega dos projetos aos agricultores familiares, estavam presentes: Moacir Reinaldo, Secretário Chefe do Gabinete Civil, Juliana Câmara – Secretária de Assistência Social, Francisco Damião Rodrigues – Adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Joseraldo do Vale- agrônomo da Fetarn, Manoel Cândido da Costa – Presidente da Fetarn, Everton Monteiro – do escritório do Sebrae de Assú e José Edgar Gomes Júnior – Engenheiro agrônomo Consultor do Sebrae-RN.