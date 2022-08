Prefeitura de Guamaré assina contrato com a Caixa Econômica Federal para gerenciar a folha de pagamento

Na tarde desta terça-feira, dia 02, o prefeito Arthur Teixeira assinou contrato com a Caixa Econômica Federal, instituição financeira que passará a realizar os serviços de processamento da folha de pagamento dos servidores municipais.

O encontro, na sala de reuniões do Palácio Luiz Virgílio de Brito, foi conduzido pelo prefeito Arthur Teixeira e contou com a participação da vice-prefeita Eliane Guedes, dos representantes da Caixa Lamarck Mangueira(Superintendente de Governo da Caixa), Áquilo Borges (Superintendente de Varejo (Caixa), José Ricardo(Gerente Geral da Agência da Caixa em Guamaré), Wilson Xavier (Gerente de Governo da Caixa), Diogo Sávio (Gerente de Governo da Caixa) e dos secretários municipais.

Com a nova medida, a Caixa passará a assumir todos os processos relativos a folha de pagamento dos servidores da Administração Direta. A previsão é de que o processo de cadastramento dos servidores ocorra ao longo dos próximos 60 dias. Portanto, o servidor não precisará se preocupar, pois o atendimento será agendado e cada secretaria informará aos seus respectivos servidores as datas de atendimento específicas para o atendimento aos servidores da pasta, buscando assim evitar aglomerações e transtornos.

A contratação com a Caixa possibilita maior capilaridade no atendimento aos servidores com ampliação dos canais de atendimento, contando com agência própria no município, atendimentos por aplicativos e canais digitais, além de poder utilizar as casas lotéricas para efetuar transações. O prefeito Arthur Teixeira destacou ainda as facilidades que os servidores terão com a mudança. “Todos ganham com esse novo contrato. A gestão poderá desenvolver o projetos de infraestrutura e habitação que estão previstos, já que a Caixa é o maior financiador desse tipo de investimento junto ao poder público. E ao mesmo tempo, o servidor poderá contar com tarifas bancárias menores, acesso facilitado às linhas de crédito imobiliário e muitos outros serviços que a Caixa oferece”, explica o prefeito.

A expectativa é de que o servidor público passe a contar com um pacote exclusivo de produtos da instituição e com a desburocratização para comprovar rendas em caso de financiamentos, como os de ordem habitacional, por exemplo, facilitando o crédito para a aquisição de casa própria ou junto ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), dentre outras vantagens.

O município estreitará ainda o relacionamento bancário com a Caixa, permitindo assim o desenvolvimento de projetos e investimentos na cidade, pois os recursos obtidos através dessa contratação serão aplicados, principalmente, no custeio de obras de infraestrutura.